Compact, goedkoop en ten dode opgeschreven: hoe lot van de Twingo symbool staat voor heel segment auto’s

In 1993 lanceerde Renault een klein maar binnenin verrassend ruim autootje met guitige Betty Boop-ogen en verkrijgbaar in frisse fruitkleurtjes. Een inslaand succes, ook al door zijn prijs: lowcost avant la lettre. Maar eind 2023 valt het doek. “Het aantal kleine stadswagentjes is nog op één hand te tellen.”