President Italië wil gebroken regeringscoalitie lijmen

De Italiaanse president Sergio Mattarella wil de gebroken regeringscoalitie van premier Conte lijmen. Hij vestigt zijn hoop op de voorzitter van de Italiaanse Tweede Kamer, Roberto Fico. Deze Fico is lid van een van de coalitiepartijen en zou moeten bemiddelen, melden Italiaanse media.

Italië is op zoek naar een nieuwe regering nadat premier Conte eerder deze week zijn ontslag had aangeboden. De partijloze jurist raakte de absolute meerderheid in het Lagerhuis kwijt na het vertrek van de kleine partij Italia Viva uit de coalitie uit onvrede over de geplande besteding van de miljarden euro’s uit het Europese coronaherstelfonds.

Politieke doorstart

President Mattarella nam vervolgens het voortouw bij het oplossen van de politieke crisis. Hij sprak met de leiders van de politieke partijen over welke coalities mogelijk zijn. Italiaanse media speculeren al dagen dat Conte, die al twee kabinetten leidde, een politieke doorstart gaat maken. Hij zou nieuwe verkiezingen willen vermijden, die mogelijk desastreus kunnen uitpakken voor partijen van de jongste coalitie.

De Vijfsterrenbeweging, de voornaamste partij die Conte steunt, heeft vrijdag na een onderhoud met Mattarella laten weten bereid te zijn om aan tafel te gaan zitten met ex-premier Matteo Renzi, die met zijn Italia Viva de regeringscrisis veroorzaakte.

