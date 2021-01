Didier Lamkel Zé scoort opnieuw voor Antwerp en haalt mysterieus briefje tevoorschijn

“Bertoua, je suis la.” Dat toonde Didier Lamkel Zé op een papiertje nadat hij had gescoord tegen Waasland-Beveren. De Kameroener haalde het papiertje na zijn goal uit zijn sok en toonde het aan de camera. Batubinsika trok het snel uit zijn handen. Lamkel ze woonde tussen zijn 5de en 10de in Bertoua, Kameroen. Tijdens de zomer- en winterstop trekt hij telkens weer naar daar om wedstrijdjes te spelen met vrienden, in zelfontworpen Lamkel Zé-outfits. Het is ook de plaats waar hij het bekendst en het populairst is. Wat Lamkel Zé precies wilde zeggen met de boodschap, is nog niet duidelijk.