Frankrijk sluit grenzen voor reizigers van buiten EU

Frankrijk sluit vanaf zondag middernacht zijn grenzen voor alle reizigers die niet vanuit de Europese Unie komen. Dat heeft premier Jean Castex vrijdagavond aangekondigd.

Reizen van of naar landen buiten de Europese Unie wordt verboden, behalve als dat nodig is vanwege dwingende redenen, zei de premier na een topoverleg over de coronapandemie. Wie binnen de EU reist zal bovendien een negatief testresultaat moeten voorleggen, met uitzondering van grensarbeiders. Die maatregel is al van kracht sinds vorige week voor wie het land per vliegtuig of per boot betreedt, en zal nu ook uitgebreid worden voor wie via het land reist.

Castex kondigde ook strengere controles op de coronamaatregelen aan door de politie. En winkelcentra die groter zijn dan 20.000 vierkante meter moeten de deuren sluiten.

Volgens de premier zijn de maatregelen de laatste kans om een lockdown te vermijden. “De volgende dagen worden cruciaal”, zei hij. In Frankrijk geldt momenteel een avondklok vanaf 18.00 uur.

De afgelopen 24 uur werden in Frankrijk bijna 23.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en 356 overlijdens.