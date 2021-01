Eerste resultaten van grootschalige testing in Antwerpen bekend: minder dan de helft getest, 45 personen testten positief

Antwerpen 2018 - Vorige week werd er aan 6.500 inwoners van twee buurten in Antwerpen gevraagd om zich te laten testen op het coronavirus. Nu blijkt dat slechts 2.500 mensen dat effectief gedaan hebben. Slechts 6 mensen bleken besmet met de Britse variant.

Alle inwoners vanaf 6 jaar werden opgeroepen om zich te laten testen op Spoor Oost, die testperiode liep vrijdag af. 1.527 tests van bewoners werden intussen al geanalyseerd, daaruit blijkt dat 45 mensen besmet zijn met het “klassieke” coronavirus. Slechts 6 mensen zijn besmet met de Britse variant. Zo’n 2.500 mensen lieten zich uiteindelijk testen: 1.527 inwoners en 800 leerlingen en leerkrachten.

Representatief

“We zijn er in geslaagd om op enkele dagen tijd een representatief staal te krijgen voor twee hele buurten in onze stad. Dat is een primeur in dit land, en ik wil iedereen die is ingegaan op de testing dan ook bedanken,” vertelt burgemeester Bart De Wever. “Dit brede onderzoek laat ons toe microchirurgisch in te grijpen en drastische algemene maatregelen te vermijden. We zullen dus niet nalaten deze aanpak later in soortgelijke situaties ook te gebruiken waar nodig en nuttig voor de medische experts.”

De brede testing in twee wijken in de zone 2018 bevestigt de hogere incidentiegraad van het Covid-19 virus. Tegelijk is het aantal besmettingen met de Britse variant, volgens de gegevens van deze testing, beperkt . “Deze resultaten zijn geen reden tot paniek”, stelt schepen van gezondheidszorg Fons Duchateau, “maar verder onderzoek via contact tracing en het strikt naleven van de maatregelen zijn nu prioritair”.