Hein Vanhaezebrouck keert voor het eerst terug naar Anderlecht: “Mijn ontslag? Ik heb nu een ander litteken”

Het was vrijdag druk in de Ghelamco Arena. Zelfs de pers uit de hoofdstad was er. Logisch. Voor het eerst sinds zijn ontslag in december 2018 keert Hein Vanhaezebrouck terug naar wat in die tijd nog het Constant Vanden Stockstadion heette. Toen er nog champagnevoetbal werd geëist. En toen er ook al in de jeugd geloofd werd. Hein Vanhaezebrouck over het ontslag dat hij al lang verteerd heeft. Of niet?