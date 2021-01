Anderlecht overweegt samenwerking met Vanden Borre te stoppen

Hoe gaat Anderlecht de zaak Anthony Vanden Borre aanpakken nu die een interview gaf waarin hij stelde dat paars-wit hem oneerlijk behandelde? RSCA focust nu nog even op de transfermarkt – Dimata en Bakkali kunnen nog weg –, maar daarna wil het bestuur het dossier-VdB aanpakken voor eens en voor altijd. Als de speler dan toch zelf zijn afscheid aankondigde, dan is de kans reëel dat de samenwerking straks wordt stopgezet.

Vanden Borre lijkt ontgoocheld in Vincent Kompany omdat zijn vriend hem niet lanceerde in de A-kern. De RSCA-coach reageerde sereen. “Of ik verrast was door zijn woorden? Neen. Anthony is Anthony. Ik wilde behulpzaam zijn van de eerste tot de laatste minuut. Dat wil ik nog altijd zijn, maar geen enkel woord dat ik hier zeg kan Vanden Borre verder helpen. Het ligt in zijn eigen handen. Dit is geen mediaverhaal.”

Staat de vriendschap onder druk? “We kennen mekaar sinds we zes jaar zijn. Ik ben er bijna 36 (Kompany moet nog 35 worden, nvdr.). Dat is bijna 30 jaar. Is hij nog mijn vriend? Ja. Wil ik hem helpen? Ja. Maar ik ben wat vriendschap en familie betreft altijd iemand geweest die zaken héél privé houdt. Meer wil ik er niet over kwijt.”

Anthony Vanden Borre werd gisteravond op training van de U21 verwacht.