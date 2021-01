Waarom Kompany Sardella boven Murillo verkiest

Anderlecht speelt met Killian Sardella en Kemar Lawrence als vleugelbacks. De veelgeprezen Murillo en ook Mykhaylichenko zijn uitgerangeerd. Velen snappen dat niet. Sardella speelt niet foutloos, terwijl de verbannen backs wel voorzetten gaven.

Kompany legt het nu uit. “De jongste tijd creëren we veel kansen en geven we amper kansen weg. Het systeem zit dus goed in elkaar. Mensen kijken altijd naar spectaculaire zaken als voorzetten, maar ik heb andere parameters. Het slechtste Anderlecht is een Anderlecht dat te veel lateraal speelt. Ik wil verdedigers die verticaal spelen en linies kunnen doorbreken met hun passes. Daar is Sardella de beste in. Hij geeft veertig tot vijftig procent meer passes vooruit. Daarnaast verdedigen Sardella en Lawrence ook superagressief als we de bal verliezen. Het is dus een kwestie van tactiek. Wat een back bij Anderlecht moet doen, is niet hetzelfde als wat een back bij Club Brugge moet doen.” Tegen Gent maakt de RSCA-coach normaal gezien dezelfde keuzes. Trebel wordt ook in de basis verwacht, wellicht ten koste van Vlap. Diaby is nog onzeker met rugproblemen.