Nog een geblesseerde Rode Duivel: Jason Denayer verlaat vroegtijdig het veld bij Lyon

Nieuwe kopzorgen voor bondscoach Roberto Martinez. Rode Duivel en Lyon-verdediger Jason Denayer heeft vrijdagavond in de thuismatch tegen Bordeaux in de Franse Ligue 1 geblesseerd het veld moeten verlaten.

Denayer greep naar zijn dij en moest na 23 minuten spelen naar de kant. Over de ernst van zijn blessure is nog niets bekend. In oktober stond de centrale verdediger al eens twee weken aan de kant met een knieblessure.

De voorbije weken zagen de Rode Duivels ook al Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel uitvallen. Vooral die laatste lijkt het EK komende zomer niet te halen, de andere blessures lijken voorlopig mee te vallen.