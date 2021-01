Reconstructie: hoe Bart Verhaeghe tien jaar geleden stormenderhand voorzitter werd van Club Brugge

Maandag is het precies tien jaar geleden dat Bart Verhaeghe (55) voorzitter werd van Club Brugge. Vandaag is blauw-zwart de best geleide voetbalclub van dit land, maar de start van het Verhaeghe-tijdperk ging gepaard met intriges, achterkamerpolitiek en vooral een ongelooflijke deal. Bart Verhaeghe kreeg Club Brugge in handen als was het een winnend loterijticket, gratis en voor niets. In tegenstelling tot pakweg Marc Coucke hoefde hij er nog geen cent in te investeren...