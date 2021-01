Club Brugge praat met Nabil Dirar

In aanloop naar de topper tegen Standard hoopt Club Brugge nog zijn slag te slaan op de transfermarkt. Prioriteit is een jonge flankspeler, maar Club zet hoog in en enkele targets bleken onhaalbaar. Facundo Pellistri, een 19-jarige Uruguayaan van Manchester United, leek vrijdagavond op weg naar een uitleenbeurt bij Alavés. Ook wat betreft de Belgische belofte-international Mike Trésor Ndayishimiye (21) van Willem II heeft club te kampen met buitenlandse concurrentie. Nog anderen, zoals de Griek Christos Tzolis van PAOK, zijn dan weer pas beschikbaar vanaf de zomer.

Club heeft nog enkele ijzers in het vuur, maar kijkt ook naar een plan B en zelfs C. Gisteren knoopte het onderhandelingen aan met zijn ex-speler Nabil Dirar, intussen 34. De Marokkaanse Belg wordt meer als een opportuniteit gezien en als een potentiële stand-in voor Clinton Mata. Een beslissing over zijn aanwerving was gisteren nog niet gevallen.

Philippe Clement heeft er desondanks vertrouwen in dat er voor het verstrijken van de transferperiode nog iemand bijkomt. “Ik heb volledig vertrouwen in het bestuur. Het is pas zeker als de handtekeningen worden gezet, maar ik ga er wel van uit dat we nog oplossingen vinden, ondanks een moeilijke markt.” Uitgaand zou er in principe niemand meer weggaan.