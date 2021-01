Bod AA Gent geweigerd, Club Brugge wel in de running voor Willem II-Belg

AA Gent heeft van een direct inzetbare nummer tien deze transferperiode zijn prioriteit gemaakt. Daarom bracht het een bod van 3 miljoen euro uit op Willem II-speler Mike Trésor Ndayishimiye. Dat bedrag volstond echter niet, en zelf leek de Belgische belofteninternational ook weinig trek te hebben in een verhuis richting Ghelamco Arena.

In de zomer zag Gent, net als Standard, eerder al een bod op de Lembekenaar geweigerd. Op dat moment vroeg Willem II nog zeven miljoen euro. Vandaag kan hij voor 4,5 miljoen euro worden opgehaald. Wel nog in de running is... landskampioen Club Brugge, een overstap waar de Belgische belofte-international wél oren naar heeft. Ook met Ajax en het Duitse Wolfsburg lopen er gesprekken.

Ndayishimiye, die in principe ook op de flank uit de voeten kan, werd opgeleid bij Anderlecht. Op zijn negentiende viel hij zonder club na spaak gelopen contractonderhandelingen bij paars-wit. De Nederlands tweedeklasser NEC gunde hem een kans, zag hem zeven keer scoren en verhuurde hem aan Willem II. Daar ontpopte hij zich tot revelatie en werd hij gekocht voor 350.000 euro. Inmiddels telt hij 12 goals en 13 assists in 45 wedstrijden voor Willem II. Afgelopen zomer wilde Bayern München hem zelfs voor het tweede elftal.