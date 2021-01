David Bates timmert moeizaam aan de weg bij Cercle Brugge: “Tegen de degradatie vechten is nieuw voor mij”

Moneytime voor Cercle. Met nog tien matchen te gaan zijn nog 15 punten nodig voor het behoud. Daarvoor rekent het onder anderen op de Schot David Bates (24), die sinds deze zomer in Brugge vertoeft en nu vijf matchen op rij in de basis staat bij Cercle. Hij wil er alles aan doen om groen-zwart in 1A te houden. “Ik lig er 's nachts zelfs wakker van.”

Het is alsof David Bates niet voor het geluk geboren is. Het begon nochtans veelbelovend in eigen land bij Raith Rovers en later Brechin City en vooral FC Rangers. Hij debuteerde er in 2017 en was in ...