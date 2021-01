Osman Bukari keert terug naar Anderlecht, waar hij drie jaar geleden niet kon doorbreken: de paars-witte periode van Osman Bukari ontleed

Gent -

Toen Osman Bukari (22) vorige zomer in Gent aankwam, had hij in België al een passage bij Anderlecht achter de rug. De Ghanese wervelwind kon in het voorjaar van 2018 evenwel niet alle paars-witte harten veroveren en verkaste vervolgens naar Slovakije, waar hij bij AS Trencin belangrijke stappen in zijn ontwikkeling zette om vervolgens in Gent neer te strijken. Wij kijken met enkele bevoorrechte getuigen terug op die Brusselse periode van Bukari.