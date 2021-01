Nicky Hayen teleurgesteld na tweede uppercut in vier dagen. “Dit is heel zuur”

Arm Waasland-Beveren. Voor de tweede match op rij knokte de fusieclub zich in de match. Voor de tweede match op rij gaven ze een puntje in het slot nog uit handen. Pijnlijk. En zo blijven ze onderin bengelen. “Dit is heel zuur”, sakkerde trainer Nicky Hayen na de wedstrijd.

“Voor de tweede match op rij vergeten we onszelf te belonen. Zoiets moeten we over de streep trekken. We hebben negentig minuten lang gevochten en hebben amper uitgespeelde kansen weggegeven. Al had Antwerp wel het betere spel. Maar we blijven in hetzelfde bedje ziek. Dit moet veranderen als we punten willen pakken. In die fase moeten we genadeloos verdedigen. We laten onze man lopen. Maar op basis van werkkracht, mentaliteit en inzet kan ik mijn spelers niets verwijten. Anders kom je niet zomaar terug vanop achterstand.”

Mentaal oplapwerk, dat wacht T1 Hayen en zijn technische staf de komende dagen. “Dit komt hard aan”, vervolgt hij. “Maar de groep is sterk genoeg om zich daarover te zetten. De klap was dinsdag al hard, maar als je ziet met welke mentaliteit ze op het veld komen. Het zal op die manier moeten gebeuren tot het einde van het seizoen. Vandaag was de ideale gelegenheid om een punt mee te nemen. Nu blijven we ter plaatse trappelen.”

De fusieclub toonde zich wel bijzonder efficiënt. Drie kansen, twee doelpunten. Hayen koos dit keer voor Faucher naast Frey. “Het is een goed duo”, besluit Hayen. “Het probleem is dat we vooruit willen voetballen, maar te veel in de bal komen. Terwijl we erop hameren dat eentje voor diepgang zorgt. Het klopt dat we efficiënt zijn, maar we willen meer kansen creëren. We laten het na om vooruit te voetballen. Na de 3-2 kunnen we plots wel vooruit voetballen. Dat heeft een stukje met kwaliteit te maken, maar vooral met vertrouwen. We moeten precies altijd op achterstand komen, zodat we het gevoel hebben dat we niets meer te verliezen hebben. Dat moeten we vanaf minuut een doen.” (whb)