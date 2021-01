Nederlandse politie arresteert automobilist tegen wie in België 60 jaar cel is geëist

De Amsterdamse verkeerspolitie heeft een automobilist gearresteerd die in België een strafzaak tegen hem heeft lopen waarin opgeteld zestig jaar cel is geëist. De verdachte wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan de Belgische autoriteiten, zo meldt het Nederlandse persagentschap ANP.

De verdachte werd vrijdagmiddag door twee motoragenten staande gehouden. Op een foto die de politie-eenheid heeft gedeeld op Facebook staan de aanklachten tegen hem van de Belgische justitie.

Zo is er 20 jaar cel geëist voor “vernieling door ontploffing met verzwarende omstandigheden” en nog eens 20 jaar voor “diefstal met geweld” (eveneens met verzwarende omstandigheden). Ook is 10 jaar geëist voor “poging diefstal met braak” en eveneens 10 jaar voor “bendevorming”, met daarbij de aantekening dat de verdachte de leider van die bende is.

De politie laat weten dat de procedure is gestart voor uitlevering aan België.