Sneeuwbuien op komst in het hele land, KMI waarschuwt voor gladde wegen

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met eerst regen op de meeste plaatsen, maar in de ochtend al wat smeltende sneeuw of sneeuw in de Kempen. In de loop van de dag verovert koudere lucht vanuit het noorden geleidelijk ons land en gaat het ook sneeuwen in het centrum van het land en tegen de avond ook in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

De maxima worden zaterdagochtend bereikt en liggen tussen 1 graad in het noordoosten van het land en 6 graden nabij de Franse grens. In de loop van de dag zakken de temperaturen geleidelijk om tegen de avond uit te komen om en bij 0 graden. De wind draait uiteindelijk overal naar oost tot noordoost en waait matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen zaterdag in het hele land.

De weersverwachtingen voor zaterdag. Foto: KMI

Vannacht

In de nacht van zaterdag op zondag trekt de sneeuwzone weg naar het zuiden en wordt het vanaf het noorden droog met opklaringen. Het kan hierdoor flink afkoelen. De minima liggen over het algemeen tussen ­4 en ­6 graden in de Ardennen, lokaal mogelijk nog lager. Elders liggen de minima tussen ­1 en ­4 graden. De wind blijft overwegend matig en aan zee soms nog vrij krachtig uit oost tot noordoost.

Zondag

Zondag begint de dag zonnig en koud met algemene vorst. Op sommige plaatsen kan het stevig vriezen, vooral in het oosten van het land. In de loop van de dag komt er meer en meer hoge sluierbewoking opzetten. Tegen de avond en zondagnacht gaat het vanaf de Franse grens regenen. De regen kan eventueel voorafgegaan worden door (smeltende) sneeuw. De minima liggen tussen 1 graad op de Ardense Hoogten en 3 à 4 graden in Vlaanderen. De wind waait overwegend matig uit oostelijke richtingen.

Volgende week

Maandag zou het zachter moeten worden vanuit Frankrijk met veel bewolking en perioden van regen, eventueel tijdelijk voorafgegaan door sneeuw. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden. Maandagnacht zou weer wat sneeuw mogelijk worden in het noorden van het land.

Dinsdag trekt in een zuidwestelijke luchtstroming een nieuwe regenzone over het land en wordt het gevoelig zachter. De maxima komen uit tussen 6 en 10 graden.

Woensdag blijft het zeer zacht en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met af en toe regen of een bui. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.

Donderdag neemt de neerslagkans geleidelijk af en wordt het wat frisser met maxima van 3 tot 7 graden. Het is vaak bewolkt.

Vrijdag wordt het kouder en kan er af en toe wat neerslag vallen die opnieuw winters wordt op vele plaatsen. De maxima liggen tussen 0 en 4 graden.