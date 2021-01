Veertien doden bij aanslag in Afghanistan

Minstens veertien soldaten zijn omgekomen bij de ontploffing van een autobom in de oostelijke provincie Nangahar in Afghanistan. Dat meldde een lokaal gemeenteraadslid zaterdag.

Vier anderen raakten gewond bij het incident dat zaterdagochtend plaatsvond in het district Shrizad van de provincie, zei wethouder Ajmal Omar. De zelfmoordterrorist die het voertuig bestuurde, had het volgens die laatste gemunt op een militaire basis in het district. Andere officiële bronnen bevestigen de aanslag.

De verantwoordelijkheid werd nog niet opgeëist. Zowel de taliban als ISIS zijn actief in de provincie, waar er regelmatig aanslagen zijn op veiligheidstroepen.