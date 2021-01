Agent die werd gedood bij bestorming wordt opgebaard in Capitool: “Verenigd in verdriet, dankbaarheid en plechtige erkenning”

De kist van de politieagent die gedood werd bij de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump op 6 januari zal tijdelijk te zien zijn in de Rotunda van het Capitool. Dat melden parlementsleden vrijdag. Het gaat om een uitzonderlijk eerbetoon.

Agent Brian Sicknick, 42, raakte gewond tijdens de bestorming. Volgens bronnen geciteerd door The New York Times zou hij met een brandblusser op het hoofd zijn geslagen. Later die dag zakte hij thuis in elkaar. Hij werd naar het plaatselijke ziekenhuis gebracht, waar hij de volgende dag bezweek aan zijn verwondingen. Sicknick werkte twaalf jaar bij de politie. Zijn dood bracht het aantal dodelijke slachtoffers van de bestorming op vijf.

“Het Amerikaanse Congres is verenigd in verdriet, dankbaarheid en plechtige erkenning voor de dienst en opoffering van agent Brian Sicknick”, aldus de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, vrijdag in een verklaring.

Zijn daden “tijdens de gewelddadige bestorming van ons Capitool hielpen levens te redden, de tempel van onze democratie te verdedigen en ervoor te zorgen dat het Congres niet wordt afgeleid van onze plicht aan de Grondwet”, voegden ze eraan toe. “We hebben het grote voorrecht om hulde te brengen aan agent Sicknick met deze ceremonie”.

Dat een doodskist te zien was in het gebouw, gebeurde nog maar vier keer eerder. Dat was ook het geval voor dominee Billy Graham, burgerrechtenactiviste Rosa Parks en voor twee andere politieagenten, Jacob Chestnut en John Gibson, die gedood werden bij een schietpartij in 1998.