Voormalige KGB-spion: “Rusland cultiveerde Donald Trump 40 jaar geleden al als mogelijke aanwinst”

Donald Trump werd 40 jaar geleden al aangezocht door de KGB. Dat zegt een voormalig spion van de Russische geheime dienst aan de Britse krant ‘The Guardian’. “Hij was zo bereid om antiwesterse propaganda na te papegaaien dat ze in Moskou aan het vieren waren”, klink het.

KGB-kolonel Yuri Shvets (67) werd in de jaren '80 door de Sovjet-Unie naar Washington D.C. gestuurd, waar hij zich voordeed als journalist voor het nationale persagentschap Tass. In 1993 verhuisde hij permanent naar de Verenigde Staten, en werd hij Amerikaans staatsburger. Hij werkte als veiligheidsconsultant voor bedrijven, en was een partner van Alexander Litvinenko, nog zo’n voormalige Russische spion die in 2006 vermoord werd in Londen.

Shvets vergelijkt Trump met de ‘Cambridge Five’, de beroemde en beruchte spionnen die Britse staatsgeheimen doorspeelden aan de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. “Zij waren gewoon studenten toen ze gerekruteerd werden, en vervolgens kregen ze belangrijke posities. Iets soortgelijks is er gebeurd met Trump: hij verscheen op de Russische radar in 1977, toen hij trouwde met zijn eerste vrouw Ivana Zelnickova, een Tsjechisch model.” Volgens Shvets werd Trump toen het doelwit van een operatie door de Tsjechische geheime dienst in samenwerking met de KGB.

“Intellectueel en psychologisch extreem kwetsbaar”

Volgens Shvets leidde dat in 1987, bij een bezoek van Trump aan Moskou en Sint-Petersburg, tot een ontmoeting met vertegenwoordigers van de KGB. “Ze vleiden hem, zeiden dat hij in de politiek moest gaan. Voor hen was het een charmeoffensief: ze hadden veel informatie verzameld over zijn persoonlijkheid, zodat ze wisten hoe ze hem moesten bespelen. De conclusie was dat hij intellectueel en psychologisch extreem kwetsbaar was, en vatbaar voor vleierij. Dus buitten ze dat uit. Ze deden alsof ze zwaar onder de indruk waren van hem, en dat hij ooit president van de Verenigde Staten moest worden ‘omdat mensen als hij de wereld zouden veranderen’.”

Kort nadat hij terugkeerde naar de VS liet Trump al onderzoeken of hij zich kandidaat kon stellen voor het presidentschap. Hij kocht ook een grote advertentie in enkele grote kranten, met als titel ‘Er is niets mis met het Amerikaanse buitenlandse defensiebeleid dat een beetje ruggengraat niet kan genezen’.” Die tekst bevatte enkele erg onorthodoxe opvattingen over de Koude Oorlog, zoals de beschuldiging dat de trouwe bondgenoot Japan profiteerde van de VS, en scepticisme over de Amerikaanse deelname aan de NAVO. Zelfs de KGB was verbaasd door die daad van Trump. Shvets – naar eigen zeggen aanwezig in het hoofdkwartier van de KGB in Moskou toen het nieuws binnenliep – kon de geheime dienst niet geloven dat iemand dat onder eigen naam zou publiceren.

Verkiezingsoverwinning

Het echte feest voor de FSB (de opvolger van de KGB) moest dan nog losbarsten: de overwinning van Trump bij de presidentsverkiezingen in 2016. Volgens Shvets waren de Russen ook daar bij betrokken. “Het onderzoek van voormalig FBI-directeur Robert Muller toonde dan misschien geen samenwerking aan tussen de campagne en Russische agenten, maar uit onderzoek van het ‘Moscow Project’, blijkt dat er minstens 272 contacten en 38 vergaderingen tussen beide partijen plaatsvonden”, klinkt het.

Shvets wil in een nieuw boek dan ook bewijzen dat de verkiezingsoverwinning van Trump er kwam met de hulp van de Russische overheid. “Hij was een pion van de KGB. Het was geen groots en ingenieus plan van ‘we gaan die kerel bewerken en 40 jaar later wordt hij president’. Rond 1980 rekruteerden de Russen gewoon als gekken, en trokken ze tientallen mensen aan. Maar Trump was wel het perfecte doelwit: zijn ijdelheid en narcissisme maakte van hem een natuurlijk doelwit.”