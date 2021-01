Meer dan 8.000 Duitsers moeten huizen verlaten voor ontmijning WO II-bommen

Meer dan 8.000 inwoners van de Duitse stad Göttingen moeten zaterdag hun woning verlaten zodat ontmijners vier vermoede bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het stadscentrum kunnen opsporen en onschadelijk maken. Dat kan duren tot zondagavond.

Volgens functionarissen richtten de autoriteiten evacuatiecentra in voor mensen die niet bij vrienden kunnen blijven. Het centrale station zal een deel van de dag gesloten zijn. De autoriteiten vermoeden dat er vier nog niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten in een bouwsite nabij het station. Het gebeurt in Duitsland wel vaker dat explosieven uit oorlogstijden worden gevonden tijdens bouwwerkzaamheden.

Het onschadelijk maken van explosieven is een gevaarlijke opdracht en leidt soms tot gewonden of zelfs doden. In juni 2010 kwamen zo nog drie leden van een ontmijningsteam om het leven toen een bom uit WOII in Göttingen ontplofte, tijdens pogingen het wapen onschadelijk te maken. Er raakten toen ook zes mensen gewond.