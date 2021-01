Regi en Elke zijn niet alleen: ook deze BV-koppels overleefden de lockdown niet

Negen jaar na hun sprookjeshuwelijk hebben Regi Penxten en Elke Vanelderen een punt gezet achter hun relatie. Verrassend, en ook weer niet: ook deze koppels overleefden de coronalockdown niet.

Mathias Coppens en Sarah Van De Put

Het huwelijk van Mathias Coppens (42) en zijn vrouw Sarah Van De Put, die als visagiste bij VTM werkt, strandde in april. Het koppel was getrouwd sinds 2008. “In alle vriendschap en met een hart vol liefde, besluiten Sarah en ik om elkaar ruimte te geven. Op zoek naar de beste versie van onszelf. Samen zullen we er blijven zijn voor onze kinderen, Marcel en Lowis, om hen een warme thuis te geven”, klonk het op Instagram.

Mathias Coppens en Sarah Van De Put Foto: Instagram Mathias Coppens

Sergio Herman en Ellemieke Vermolen

Topchef Sergio Herman (50) en de Nederlandse tv-ster Ellemieke Vermolen (44) waren 13 jaar samen, waarvan 12 jaar getrouwd, toen het koppel in januari uit elkaar ging. Nochtans had Ellemieke na de eerste lockdown nog laten uitschijnen dat het samen thuis zijn – iets wat zelden voorvalt door de carrière van haar man – hun huwelijk net goed gedaan had.

Ellemieke Vermeulen en Sergio Herman Foto: VTM

Tom Barman en Charlotte Pavic

dEUS-frontman Tom Barman (49) ging eind oktober uit elkaar met zijn vriendin Charlotte Pavic. De twee waren samen sinds 2013. Voor Barman had Charlotte destijds acteur Kevin Janssens aan de kant geschoven. Jaren geleden liet de zanger van dEUS optekenen dat Charlotte zijn eerste grote liefde was. “Het kwam gewoon niet in me op om een vaste relatie te hebben. Ik huiverde van al de verhalen die ik hoorde, over hoe je vrijheid beperkt zou worden en wie er zich allemaal met je leven zou moeien”, klonk het destijds.

Foto: Belga

Jani Kazaltzis en vriend

‘Onbekend’, want Janu Kazaltzis hield zijn vriend jarenlang uit de spotlights. Maar na een relatie van 12 jaar kwam ook hun relatie vorig jaar ten einde. “Alsof je wereld in elkaar zakt”, sprak Kazaltzis over de breuk in ‘Gert Late Night’. “De passie was verdwenen. Ik denk dat de mensen dat niet weten, maar ik ben drie jaar heel triestig geweest. Ik ben negen kilogram afgevallen. Ik heb op het punt gestaan waarop ik dacht: als ik nu morgen niet meer wakker word, I don’t care. Maar de camera heeft me gered.”

Volgens Jani probeerden hij en zijn vriend alles om de relatie te redden, en vond hij het heel erg jammer dat ze daar niet in geslaagd zijn. Al zijn ze nog elkaars buddy. “Dat is mijn beste vriend en we zien mekaar iedere dag.”

Video: Vier

Eveline Hose en Bjorn De Wilde

Ex-Miss Belgian Beauty Eveline Hoste en voormalig profvoetballer Bjorn De Wilde gingen in juni uit elkaar, net voor hun twaalfde huwelijksverjaardag. Hoste was negentien en net Miss Belgian Beauty geworden, De Wilde maakte carrière bij Eendracht Aalst toen ze elkaar in 2001 leerden kennen. “Het was liefde op het eerste gezicht”, verklaarde Hoste eerder. “We hebben die avond drie uur gepraat”, aldus De Wilde. “Ik kon haar echt niet uit mijn hoofd zetten. Twee weken later waren we samen.”

Hun breuk kwam als een verrassing, want niet veel eerder hadden ze plannen aangekondigd om in 2021, als ze twintig jaar samen waren, hun huwelijksbeloften te vernieuwen. Hoste was zelfs veertien kilo afgevallen om opnieuw in haar bruidsjurk te passen. Hoste en De Wilde hebben twee kinderen samen: Hélène-Victoire (14) en Nio-Lloyd (11).

De Wilde en Hoste in 2008. Foto: rr

Mathias Vergels en Julie Houtman

”Met pijn in het hart en een baksteen in de maag schrijf ik deze woorden”, schreef Julie Houtman, de vrouw van ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels in maart. “Mathias en ik hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We zullen voor altijd met elkaar verbonden zijn door Emile waardoor een goede verstandhouding op dit moment primeert”, klonk het toen.

De twee werden vijf jaar geleden een koppel en trouwden in juli 2017. De acteur prees Julie toen omdat zij hem na een moeilijke periode weer op het rechte pad had gebracht. Een jaar later werd hun zoontje Emile geboren.

