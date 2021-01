Voortaan ook Whatsapp Web met vingerafdruk of gezichtsherkenning

Gebruikers van WhatsApp zullen de toegang tot de web- of desktopversies van de populaire berichtenapp voortaan ook kunnen beveiligen met een biometrische gegevens als bijvoorbeeld een vingerafdruk.

Via Whatsapp Web of Whatsapp Desktop kan je gesprekken van de smartphone-app ook op je computer bekijken. Dat moest in het verleden met een QR-code, maar na een nieuwe update zullen de 2 miljard gebruikers dat ook kunnen met een vingerafdruk, irisscan of via gezichtsherkenning, afhankelijk van het toestel waarop de app is geïnstalleerd. Op die manier is de gebruiker ook beter beveiligd, klinkt het.

Het bedrijf benadrukt nadrukkelijk dat de app zelf geen toegang heeft tot die biometrische gegevens. Whatsapp lag de afgelopen weken zwaar onder vuur voor een beleidswijziging over de behandeling van gebruikersgegevens.