Staking bij Waalse en Brusselse filialen van Sports Direct

Er wordt zaterdag gestaakt in vakbondsfront in bijna alle Sports Direct-winkels in Brussel en Wallonië, meldt de CNE. Het personeel van het Britse merk, dat 37 vestigingen heeft in België, verzet zich tegen de wens van het management om de winkeluren drastisch te verminderen.

Vrijwel alle 21 Sports Direct-winkels in de hoofdstad en in het zuiden van het land hielden daarom zaterdagochtend de deuren gesloten. Slechts drie waren nog open om 10.00 uur, zegt Jalil Bourhidane, CNE-afgevaardigde. Een in Aarlen en twee in Brussel: die in City 2 (waar een stakingspiket is geïnstalleerd) en in Drogenbos. Daar vinden momenteel personeelsvergaderingen plaats.

In Vlaanderen, waar het merk 16 winkels heeft, heeft vakbondsvrouw Kristel Van Damme geen weet van acties.

“We draaien in rondjes”

“Na twee dagen onderhandelen draaien we in rondjes. We merken dat we op heel veel punten geen antwoord hebben op onze vragen. Daarom hebben de mensen vandaag besloten om te gaan staken”, legt de vakbondsman uit.

De “drastische” vermindering van het aantal winkeluren is de kern van het sociale conflict. “We willen een transparant urensysteem dat duurzaam is en aangepast is aan de behoeften van elke winkel. We vragen ook een duidelijk perspectief op de toekomst (aantal winkels, locaties, enz.)”, zegt Bourhidane.

Sports Direct stelt in België ongeveer 450 mensen te werk, van wie de meerderheid jongeren met onzekere contracten zijn, klaagt de permanente secretaris van CNE verder aan. De winkels gaan naar verwachting maandag weer open, maar afhankelijk van de reactie van het management zijn andere acties mogelijk, waarschuwt hij.