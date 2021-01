Staking bij chemiebedrijf Ashland in Doel na zeven weken van de baan

Doel - De staking die al sinds begin december aan de gang was bij het chemiebedrijf Ashland in Doel is voorbij. Dat bevestigt de socialistische vakbond ABVV. De vakbonden en directie bereikten een voorakkoord op basis waarvan nieuwe gesprekken zullen worden opgestart.

Op 11 december brak bij het Amerikaanse Ashland een algemene staking uit nadat de directie een intentieverklaring had neergelegd om 39 banen te schrappen. Dat was volgens het bedrijf nodig om de kosten te drukken. Er volgde een lange impasse, waar ook een sociaal bemiddelaar aan te pas kwam.

Donderdagavond volgde uiteindelijk het begin van een doorbraak. “We zijn toen tot een voorakkoord gekomen, waarover de werknemers zich konden uitspreken”, zegt ABVV-secretaris Robby Van Stappen. “Ze moesten aangeven of het nieuwe voorakkoord de basis kon vormen voor nieuwe onderhandelingen.”

Een meerderheid stemde met het voorakkoord in, zaterdag ging iedereen weer aan het werk. Het collectief ontslag van 39 mensen is in het nieuwe akkoord van de baan, maar er vielen wel al zeven individuele ontslagen. Dat er nog ontslagen zullen volgen, lijkt onvermijdelijk. De onderhandelaars konden wel overeenkomen dat aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van zij die aan de slag blijven, niet geraakt zal worden.

“We willen het aantal ontslagen dat verder zou vallen, nog verder verlagen tijdens de onderhandelingen”, zegt Van Stappen. Die nieuwe gesprekken worden opnieuw opgestart op 9 februari. “Maar dat het geen gemakkelijke onderhandelingen zullen worden, is wel duidelijk.”