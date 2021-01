Zes mensen opgepakt bij protesten tegen strengere abortuswet in Polen, twee agenten naar ziekenhuis

De politie heeft in Warschau zes mensen opgepakt, tijdens de nachtelijke protesten tegen de strengere abortuswet in Polen. Twee agenten zijn opgenomen in het ziekenhuis na rellen met manifestanten, zei een politiewoordvoerder.

Honderden mensen trokken vrijdag de straat op in Warschau en andere grote Poolse steden, voor de derde dag op rij. Ze protesteerden tegen de aangepaste abortuswet die deze week van kracht is geworden. Het grondwettelijk hof oordeelde dat vrouwen geen abortus mogen laten uitvoeren, ook als het ongeboren kind ernstige afwijkingen heeft. De beslissing verstrengde de wetgeving nog meer, terwijl Polen al een van de strengste abortuswetten in Europa heeft.

In Polen is abortus nu enkel legaal als de zwangerschap de gezondheid of het leven van de moeder bedreigt, of het resultaat is van een misdaad.