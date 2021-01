Nieuwe maatregelen in Frankrijk maken het ingewikkelder voor grensbewoners

De Franse regering heeft vrijdag nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Zo moeten inwoners van de Europese Unie die toch naar Frankrijk reizen, een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Die maatregel zorgt voor vele vragen bij Belgen die vlakbij de grens wonen.

Frankrijk sluit vanaf zondag middernacht zijn grenzen voor alle reizigers die niet vanuit de Europese Unie komen. Reizen van of naar landen buiten de Europese Unie wordt verboden, behalve als dat nodig is vanwege dwingende redenen. Wie binnen de EU reist zal bovendien een negatief testresultaat moeten voorleggen, met uitzondering van grensarbeiders. Die maatregel is al van kracht sinds vorige week voor wie het land per vliegtuig of per boot betreedt, en zal nu ook uitgebreid worden voor wie via het land reist. Frankrijk schroeft zo de maatregelen op, eerder was er al een avondklok vanaf 18 uur ingevoerd.

Grensarbeiders aan beide zijden van de grens mogen nog steeds de grens oversteken richting hun werk. Dat was ook het geval tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) werkten vorig jaar iets minder dan 38.000 Fransen in ons land, tegenover 8.300 Belgen ginds. Voor hen verandert er niets, ook niet door de Belgische maatregelen.

Ingewikkelder

Maar voor andere mensen in de grensregio’s, die pakweg regelmatig de grens oversteken voor een familiebezoek of om te winkelen, wordt een en ander wel ingewikkelder. Zo is het de vraag of bewoners van grensplaatsen als Moeskroen of Komen, waar de grens door de kernen loopt, een PCR-test moeten afleggen om pakweg de steenweg en dus grens over te steken. Of riskeren ze een boete zonder PCR-test?

Voor Belgen die tot 20 kilometer van de grens wonen is het sinds 27 januari, toen België niet-essentiële reizen verbood op uitzonderingen na, nog steeds mogelijk naar Frankrijk te gaan om naar de winkel te gaan. Die mogelijkheid zit vervat in de nodige verklaring op eer die iedereen moet invullen voor het land te verlaten.

Dit geldt in de andere richting ook voor Fransen, maar enkel diegenen met een Belgisch attest mogen ons land binnen. Ze moeten geen PCR-test afleggen bij het betreden van ons land. ze mogen ook voor korte tijd ons land in, bijvoorbeeld voor familiale redenen. Maar bij terugkeer in Frankrijk is er voor hen de kwestie van de PCR-test.