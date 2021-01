‘Black Lives Matter’-beweging maakt kans op Nobelprijs voor de Vrede

De ‘Black Lives Matter Global Network Foundation’ heeft in Zweden de Olof Palme mensenrechtenprijs gewonnen. Een Noors parlementslid heeft die beweging ook genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Volgens de organisatoren van de Olof Palme mensenrechtenprijs werd de beweging geëerd voor “het promoten van vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid tegen politiebrutaliteit en raciaal geweld” over de hele wereld. Aan de prijs is 100.000 dollar prijzengeld verbonden.

Het Noorse parlementslid Petter Eide nomineerde de beweging ook voor de Nobelprijs voor de Vrede. “Black Lives Matter is een belangrijke wereldwijde beweging in de strijd tegen raciale ongelijkheid geworden”, schreef hij in zijn nominatie.