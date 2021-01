Actrices hebben geen bezwaar tegen openen vertrouwelijke enveloppen in zaak-De Pauw

De twee actrices die in 2017 bij de VRT het grensoverschrijdend gedrag van Bart De Pauw meldden, hebben er geen bezwaar tegen dat De Pauw die vertrouwelijke verslagen daarvan kan inkijken. Ze willen geen tijd meer verliezen.

In de aanloop van de correctionele rechtszaak tegen Bart De Pauw moet de rechtbank zich op 11 februari in een tussenvonnis uitspreken over de kwestie van de zogenaamde verzegelde VRT-enveloppen. Daarin zitten de eerste twee meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de vertrouwenspersoon van de VRT. Die meldingen werden in november 2017 door het parket in beslag genomen. Maar omdat zulke verslagen van preventieadviseurs in grote bedrijven wettelijk gezien vertrouwelijk moeten blijven, zijn de verslagen nog altijd verzegeld.

Om zijn verdediging optimaal te kunnen voorbereiden, willen Bart De Pauw en zijn advocaten verslagen inkijken voor het proces begint. Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, de actrices om wie het gaat, hebben er principieel geen bezwaar tegen dat die enveloppen opengaan, schrijft De Morgen. Dat is ook aan de redacties van De Standaard en Het Nieuwsblad bevestigd. Dus, als de rechtbank op 11 februari beslist dat de verslagen alsnog vrijgegeven worden, zal hun advocaat Christine Mussche tegen die beslissing niet in beroep gaan. Want dat zou de procedure alleen maar nodeloos vertragen. De Pauw begon in 2018 al eens een procedure om de verslagen in te kijken, maar de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) wees zijn eis toen af.

(Lees verder onder de video)

Advocaat Christine Mussche verklaarde na de eerste zitting dat het ontzegelen van de enveloppen de “functie van de preventieadviseur zou uithollen” Video: Belga

Bart De Pauw en zijn gezin hebben de VRT ook gedagvaard voor een schadevergoeding van 12 miljoen euro. De Pauw vindt dat hij door de ‘karaktermoord’ van de VRT onterecht groot inkomensverlies heeft geleden. Dat proces zal wellicht pas beginnen na deze rechtszaak. Bart De Pauw moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor belaging en ‘elektronische overlast’ bij dertien vrouwen. Negen vrouwen daarvan hebben zich burgerlijke partij gesteld. Op 11 februari weten we wanneer zijn proces begint.