Beken in heel Vlaanderen buiten oevers getreden, maar geen zware problemen verwacht

In heel Vlaanderen zijn onbevaarbare waterlopen buiten de oevers getreden. In het IJzerbekken, het Denderbekken en het Demerbekken is dat volgens de Vlaamse Milieumaatschappij nog het meest het geval. Maar zware problemen, bijvoorbeeld met ondergelopen huizen, verwacht de VMM niet.

De situatie van vrijdag houdt aan, zegt VMM-woordvoerster Katrien Smet zaterdag na de middag. Ook afgelopen nacht en ochtend heeft het bovendien geregend. “Het peil van zeer veel onbevaarbare waterlopen staat hoog. Op verschillende plaatsen zijn waakpeilen overschreden, waardoor die waterlopen buiten de oevers treden.” Eigenlijk zijn in heel Vlaanderen onbevaarbare waterlopen buiten de oevers getreden, klinkt het nog.

“Maar gelukkig zijn er geen huizen aan het onderlopen vanuit die waterlopen, er worden geen huizen bedreigd.” Weilanden, akkers en natuurgebied kunnen wel blank staan. Heel wat wachtbekkens zijn intussen gevuld of gedeeltelijk gevuld, en ook de dijken houden het water tegen.

Deze namiddag trekt een nieuwe regenzone, met ook (smeltende) sneeuw, over Vlaanderen, dus gaan de waterpeilen stijgen of hoog blijven. Deze situatie zal nog zeker aanhouden tot zondag, aldus Smet. “Als er niet meer regen valt dan voorspeld, dan zullen er geen huizen onderlopen. Al is het nooit uitgesloten dat bij heel hevige regen bijvoorbeeld een riolering overloopt, of er water in de tuin komt van mensen, zeker dicht bij een waterloop.” Maar “echte zware problemen verwachten we niet.”

De VMM verwacht de komende week nog meer regen, maar volgt de situatie 24 uur op 24 op. Indien er toch meer regen dan verwacht valt, worden de hulpdiensten tijdig verwittigd, klinkt het nog.