Producer en artieste Sophie overleden op 34-jarige leeftijd

De Schotse producer Sophie is op 34-jarige leeftijd gestorven, meldt The Guardian. Ze behoorde met haar futuristische klanken tot een van de spannendste popartiesten van de voorbije jaren. Ze werkte ook samen met Charli XCX en Madonna.

Het management van zangeres Sophie meldt het overlijden aan de Britse krant The Guardian, en spreekt over een ‘plots ongeval’.

Sophie bracht in 2013 een eerste single uit. Later in 2015 kwam een verzameling singles uit onder de noemer ‘Product’. Nog eens drie jaar later verscheen haar debuutalbum Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Daarmee haalde ze een Grammy-nominatie binnen en veel uitstekende recensies.

De transgender vrouw schreef ook mee aan de single van Madonna uit 2015, Bitch I’m Madonna. Andere samenwerkingen volgden met artiesten Vince Staples en Charli XCX.

Sophie wordt geassocieerd met PC Music, een collectief dat piekfijn geproduceerde poppastiches fabriceert die een commentaar vormen op de consumptiemaatschappij en de popindustrie.