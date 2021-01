Aldi moet vrouw uit Dilsen-Stokkem 200.000 euro betalen: “Zo gepest dat ik er ziek van werd”

Supermarktketen Aldi moet een oud-medewerkster uit Dilsen-Stokkem 200.000 euro betalen, omdat de winkelketen “ernstig verwijtbaar” heeft gehandeld bij een conflict met haar leidinggevende. Hij maakt denigrerende opmerkingen als: ‘We krijgen volgende week tenten in de aanbieding, ook jouw maat zit erbij’. “Ik werd zo gepest dat ik er ziek van werd.”

De zaak kwam voor de rechter in het Nederlandse Den Bosch. Het hof verwijt Aldi grove nalatigheid omdat de supermarktketen in Best, vlak boven Eindhoven, te weinig deed aan de re-integratie van de vrouw ...