Na berichten over betoging tegen coronamaatregelen op sociale media: politie voert controles uit in omgeving Antwerpen-Centraal

Antwerpen -

In de omgeving van Antwerpen-Centraal en het Operaplein is er zaterdagnamiddag heel wat politie aanwezig. Er worden onder meer controleacties uitgevoerd. Aanleiding zijn enkele berichten op sociale media waarin opgeroepen werd tot een betoging tegen de avondklok in ons land. De afgelopen dagen braken er in Nederland op heel wat plaatsen al rellen uit.