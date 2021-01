Bijna 300.000 dosissen AstraZeneca-vaccin op komst, nog onduidelijk voor wie ze bestemd zijn

Ons land verwacht op 7 februari - eind volgende week - 80.000 dosissen van het coronavaccin van AstraZeneca. Tien dagen later volgen nog eens 200.000 dosissen. Dat heeft Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, zaterdagmiddag gezegd. Voor wie die vaccins precies bestemd zijn, kon hij nog niet zeggen.

Farmamultinational AstraZeneca heeft het bevestigd: eind volgende week levert het 80.000 dosissen van zijn coronavaccin aan ons land. Tien dagen later, op 17 februari, komen daar nog eens 200.000 dosissen bovenop. Verdere leveringen volgen eind februari en in de loop van maart, maar over hoeveel dosissen het dan gaat, is nog niet bekend. Ook voor wie die vaccins precies bestemd zijn, moet nog bepaald worden. Dat zei Dirk Ramaekers zaterdag op een persconferentie over de vaccinatiestrategie in ons land.

Ramaekers kwam ook terug op de teruggeschroefde leveringen door de farmabedrijven. Zo levert Moderna komende week maar 25.000 dosissen van zijn vaccin, in plaats van de beloofde 31.000. “We ergeren ons daar sterk aan. Het blijft ook niet bij één fabrikant. Het zijn er meerdere, die hun beloftes niet kunnen nakomen.” Hij voegde er wel aan toe dat een eenmalige mindere levering weinig impact heeft op onze vaccinatiestrategie.

Xavier De Cuyper, topman van het geneesmiddelenagentschap FAGG, voegde er dit aan toe: “We proberen vanaf nu proactiever samen te werken met die bedrijven. Voor ons werk op het terrein is dat essentieel.” En Pierre Van Damme, UA-vaccinoloog, gaf nog duiding bij het waarom van die trage leveringen. “Ik wil ze niet goedpraten, maar het maken van zo’n vaccin is niet te vergelijken met het maken van geneesmiddelen. Het is een proces van allemaal essentiële stappen, en in elk van die stappen kan iets misgaan. De bedrijven staan duidelijk voor uitdagingen bij het opschalen van hun productie. Daarom is het ook goed dat België zijn eieren in meerdere manden heeft gelegd en gekozen heeft voor meerdere vaccins.”

Naast Moderna en AstraZeneca zijn dat vaccins van Pfizer - dat in volle uitrol is - en Janssen Pharmaceutica. En ondanks het feit dat de doeltreffendheid van dat laatste met 66 procent een pak lager ligt dan pakweg dat van Pfizer, is Van Damme wel optimistisch. “Vergeet niet dat Janssen het doet met één dosis in plaats van twee. Dat is naar operationaliteit toe een niet te onderschatten voordeel.”

Dirk Ramaekers: “We spreken daar ook over miljoenen dosissen. Dus wanneer het vaccin van Janssen wordt goedgekeurd, kan de echte massavaccinatie op gang komen.”