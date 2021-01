Bestuurder Jaguar botst tegen politiecombi

Brugge - De bestuurder van een Jaguar botste zaterdagmiddag in Brugge tegen een politiecombi. De agenten waren gestopt om een houten pallet van de Expresweg te verwijderen.

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur in de richting van het binnenland. De combi van de Brugse politie was op de linkerrijstrook gestopt om de pallet weg te halen. Die was van een voertuig gevallen.

De bestuurder van een Jaguar merkte dat echter te laat op en reed de combi langs achteren aan. De agenten in de wagen bleven ongedeerd. En ook de drie inzittenden van de Jaguar liepen geen verwondingen op. Het ongeval versperde wel een tijdje de linkerrijstrook.