Dortmund wint ook zonder Rode Duivels, Erling Haaland mist voor het eerst in zijn profcarrière een penalty

Borussia Dortmund heeft in de Bundesliga geen steken laten vallen zaterdag. De geel-zwarten moesten zonder Rode Duivels spelen en zagen Erling Haaland voor het eerst in zijn profcarrière een strafschop missen, maar Dortmund won tegen Augsburg wel nog met 3-1. Bayern München won op zijn beurt met 4-1 van middenmoter Hoffenheim en vergroot de voorsprong op eerste achtervolger RB Leipzig - dat straks nog tegen Bayer Leverkusen speelt - tot 10 punten.

Borussia Dortmund moest het tegen Augsburg nog steeds doen zonder Axel Witsel en Thorgan Hazard, die allebei al een tijdje out zijn met blessures. Ook de derde Rode Duivel, Thomas Meunier, bleef deze keer langs de kant zitten met knieproblemen.

Dortmund kwam tegen Augsburg ook vroeg op achterstand na een goal van Hahn. Sterspeler Erling Haaland miste kort daarna bovendien voor het eerst in zijn carrière als profspeler een penalty: de jonge Noor knalde de bal op de deklat. Maar daarna kwam de geel-zwarte trein toch stilaan onder stoom. Delaney maakte gelijk en na de rust bracht Sancho de thuisploeg op voorsprong. Na een eigen doelpunt van Uduokhai kwam de eindstand op 3-1.

Bayern haalt uit tegen Hoffenheim

Eenzame leider Bayern kon tegen Hoffenheim een vierde opeenvolgende zege scoren en deed dat ook met verve. Na een dik halfuur trapte Boateng de thuisploeg op voorsprong en even later maakte Müller er 2-0 van. Net voor de pauze zorgde Kramaric echter voor de Hoffenheimse aansluitingstreffer: bij de rust stond het 2-1.

De buit was dus nog niet helemaal binnen voor Bayern, maar na de rust stelde de regerende kampioen orde op zaken. Kort voor het uur zorgde Lewandowski voor de 3-1 en Gnabry maakte er even later 4-1 van. Ook Pavard zette zijn naam nog op het scorebord, maar zijn treffer werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. De eindstand bleef dus 4-1.

Ook Eintracht Frankfurt liet zich niet verrassen in de achtervolging op Bayern München, hoewel het tegen Hertha Berlijn een moeilijke wedstrijd kende. Hertha - waar Dodi Lukebakio 77 minuten mocht meespelen - kwam halverwege de tweede helft op voorsprong door een goal van Piatek. Frankfurt leek zo stevig in de nesten te zitten, maar Silva maakte er meteen 1-1 van. Vijf minuten voor het einde bracht Hinteregger Frankfurt op voorsprong en diep in de extra tijd maakte Silva vanaf de stip zijn tweede van de dag: ook Frankfurt won dus met 3-1.

Bayern tien punten los

In de stand telt leider Bayern nu 45 punten. Dat zijn er 10 meer dan RB Leipzig, dat straks nog tegen nummer vier Bayer Leverkusen speelt. Frankfurt is derde met 33 punten. De vierde plek wordt gedeeld door Leverkusen, Dortmund, VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach. Die hebben elk 32 punten.