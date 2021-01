Dader van overval op Kim Kardashian in Parijs schrijft boek over juwelenroof: “Ik dacht dat ik hallucineerde”

Een van de daders van de overval op Kim Kardashian in haar verblijf in Parijs in 2016 heeft een boek geschreven waarin hij zijn beweegredenen kenbaar maakt. Hij spot er ook met de realityster en doet uit de doeken hoe de inbraak voorbereid werd.

Yunice Abbas moet nog voor een Franse rechter verschijnen voor zijn deelname aan de inbraak en overval, waarbij voor meer dan 10 miljoen aan juwelen gestolen werden in het luxueuze verblijf van Kim Kardashian in een hotel in Parijs, maar neemt alvast de vlucht vooruit en brengt volgens het magazine Closer een boek uit over de feiten. Het kreeg I sequestered Kim Kardashian als titel en verschijnt op 4 februari.

Abbas schrijft onder meer over de eerste oproep die hij ontving op de smartphone van Kardashian, nadat hij die op de beruchte 3 oktober 2016 gestolen had. Het was Tracy Chapman die belde. “Dat was net na de roof, toen ik een agent voorbijliep en de gsm ging. Tot mijn ongeloof verscheen de naam van Chapman op het scherm. Ik geloofde het niet en dacht dat ik hallucineerde.” Of hij de oproep beantwoord heeft, wordt niet duidelijk uit het stuk van het boek dat Closer publiceerde.

911

Uit het boek wordt duidelijk dat Abbas in Kardashian geen groot licht ziet. “Tijdens de overval probeerden de twee schoonheden - Kardashian en haar secretaresse - 911 te bellen, het noodnummer in de VS. Niet bijzonder efficiënt als je in Parijs bent.” Hij omschrijft de twee als “hersenloos”.

Abbas beschrijft ook hoe de 40-jarige Kardashian meegaand werd met de rovers zodra ze besefte dat die haar niet wilden vermoorden. Even daarvoor hadden de als agenten vermomde daders nochtans een pistool tegen haar hoofd geduwd. Na de feiten vluchtten ze op fietsen, zo schrijft hij.

Goed voorbereid

Wat ook erg duidelijk blijkt uit het boek, is dat de daders zich goed voorbereid hadden. Ze hadden handlangers ingeschakeld om de boel in de weken voordien in de gaten te houden. Onder die mensen bevonden zich heel wat oma’s en opa’s. “Niemand stelt zich daar vragen bij”, zegt Abbas. “Ze zijn zo vredig en niemand verdenkt hen terwijl ze informatie vergaren.”

Waarom Abbas het boek schreef, waarin hij nog voor hij berecht wordt al bekend dat hij een belangrijke rol speelde in de overval, is niet duidelijk.