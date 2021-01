AS Roma haalt oude bekende terug uit China

Stephan El Shaarawy (28) gaat opnieuw voor AS Roma spelen. De spits verlaat de Chinese club Shanghai Shenhua. Dat hebben de Romeinen zaterdag bekendgemaakt.

Van 2016 tot 2019 verdedigde El Shaarawy al de kleuren van AS Roma. In die periode maakte hij 40 goals in 139 wedstrijden voor de Giallorossi. De 28-voudige Italiaanse international trad sinds de zomer van 2019 aan voor Shanghai Shenhua. In China scoorde hij vier keer in 19 wedstrijden.

Eerder in zijn carrière droeg El Shaarawy ook het shirt van onder meer AC Milan en AS Monaco.