Van straatvechtertje in Parijs tot farmabaas in het oog van de storm: Pascal Soriot, de CEO van AstraZeneca

Sinds de EU AstraZeneca ervan verdenkt vaccins voor de Europese markt te hebben afgeleid naar het Verenigd Koninkrijk, is de grote baas van het Brits-Zweedse farmabedrijf kop van jut. Maar Pascal Soriot stond al voor hetere vuren. Hij groeide op in de Parijse banlieues, waar de wet van de vuist regeert, en sloot ooit zelfs een fabriek in het kiesdistrict van een Britse minister in functie. Charles Michel en Ursula Von der Leyen zijn bij deze gewaarschuwd.