Minister Van Peteghem vraagt duidelijkheid aan banken over ondernemingskredieten

De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), overlegt met de bankensector over wantoestanden bij ondernemingskredieten. Veel ondernemers die verplicht moesten sluiten hebben daarvoor tijdens de coronacrisis uitstel van betaling gekregen. Maar dat uitstel mag van Europa maar negen maanden duren, en velen moeten dat krediet nu stilaan weer gaan betalen.

In theorie moeten de banken geval per geval bekijken hoe het nu verder moet en hoe ze de ondernemingen kunnen helpen. Maar deze week raakte bekend dat sommige banken de ondernemers daarbij het mes op de keel zetten. Zo was er een getuigenis van een man die eerst de spaarrekening van zijn kinderen moest uitputten vooraleer hij extra steun kreeg.

Van Peteghem wil nu algemene richtlijnen opstellen voor de banken. Dat zei hij in een interview op Radio 1. De bedoeling is dat er eenvormige procedures en criteria komen. Ook moeten banken hun beslissingen altijd motiveren. “Dat moet een einde maken aan de willekeur”, aldus Van Peteghem. “Na de bankencrisis hebben we de banken ook geholpen met belastinggeld. We verwachten dat zij zich nu ook solidair opstellen.”