Zieke Benito Raman ook twijfelachtig voor bekerduel tegen Wolfsburg

Benito Raman moest zaterdag wegens een verkoudheid verstek geven voor de verplaatsing met Schalke 04 naar Werder Bremen (1-1) op de negentiende speeldag in de Bundesliga en voor het Bekerduel van komende woensdag in de achtste finales tegen Wolfsburg is hij twijfelachtig.

“Het gaat zeker niet om COVID-19”, benadrukte Schalke-coach Christian Gross zaterdag. “Het is slechts een verkoudheid, maar we weten niet of hij over enkele dagen reeds hersteld zal zijn.”

Zonder Raman pakte Schalke zaterdagnamiddag een punt in Bremen. Dat brengt de teller dit seizoen op acht, waarmee ze nog steeds op de laatste plaats staan in de Bundesliga, met twee punten minder dan Mainz. De kloof met de veilige vijftiende plaats van Arminia Bielefeld bedraagt momenteel negen punten.