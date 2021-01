Eupen en Moeskroen delen de punten na flauwe partij

Eupen en Moeskroen hebben zaterdagavond 1-1 gelijkgespeeld. Eupen kwam na een ongelukkige owngoal van Faraj op voorsprong, maar Silvestre kopte Moeskroen in de tweede helft naar een puntje. Door het gelijke spel loopt Moeskroen opnieuw een puntje uit op rode lantaarn Waasland-Beveren.

Boeiend was de eerste helft niet. Op dikke sneeuwvlokken na viel er weinig te zien. Moeskroen liet het initiatief aan de thuisploeg en hield zich in blok op. Eupen creëerde via man-in-vorm Prevljak wel enkel kansen, maar overtuigend was het niet. Twee keer moest Koffi de Bosnische spits van een goal houden. Er hing geen goal in de lucht, maar op het half uur viel er wel eentje uit. Silvestre wilde een voorzet van Heris wegwerken, maar kopte pardoes tegen Faraj aan. Koffi probeerde de bal nog uit zijn doel te ranselen, maar tevergeefs. Eupen met een gelukje, maar wel verdiend, op voorsprong.

Foto: BELGA

Nu moet Moeskroen komen, zou je dan denken. Maar niets was minder waar. Les Hurlus speelden zonder ook maar enige aanvallende intentie. Zelfs na de achterstand kroop het achteruit en nam het uitgebreid de tijd bij elke stilstaande fase. Ook het balbezit loog niet: bij de rust hadden de bezoekers slechts 27 procent balbezit. Als je niet beter wist, je zou denken dat ze op voorsprong stond. Eén schamele keer kon Moeskroen nog gevaarlijk zijn. Defourny moest in de blessuretijd van de eerste helft een afstandsschot van Xadas over zijn doel tikken.

Toch de gelijkmaker

In de tweede helft kregen we niet meteen beterschap. Moeskroen had wel iets meer de bal en probeerde er wel iets vaker uit te komen, maar dat leverde niet erg veel op. Ook de inbreng van Harbaoui veranderde daar weinig aan. Zelf creëerde Eupen ook niet veel meer, maar het gaf nog minder weg. Er leek dus geen vuiltje aan de lucht voor de Panda’s, maar toch stond het plots 1-1. Op een hoekschop klom Silvestre hoger dan iedereen en de centrale verdediger knikte de gelijkmaker tegen de touwen.

Eupen moest opnieuw op zoek naar de voorsprong. Prevljak - weer hij - kon zijn ploeg die bijna bezorgen, maar opnieuw stond Koffi pal. De 1-1 had Moeskroen niet geïnspireerd tot meer drang naar voor. Het leek wel te kunnen leven met een gelijkspel. In het slot probeerde Eupen op zijn beurt wel nog voorzichtig aan te dringen, maar veel leverde dat niet op. Goals vielen er niet meer waardoor de 1-1 op het bord bleef. En daar schieten beide ploegen weinig mee op.

Eupen: Defourny, Heris, Agbadou, Miangue, Ndri (65’ Boljevic), Cools, Peeters, Adriano, Kayembe, Prevljak, Baby (78’ Ngoy)

Moeskroen: Koffi, Faraj, Silvestre, Agouzoul, Ciranni, Hocko (89’ Bakic), Lepoint (55’ Onana), Xadas, Tabekou (78’ Badibanga), Da Costa, Olinga (55’ Harbaoui)

Doelpunten: 32’ Faraj (own goal) 1-0, 68’ Silvestre (Ciranni) 1-1

Gele kaarten: 30’ Lepoint, 68’ Ciranni

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lawrence Visser