Tarik Tissoudali (Beerschot) legt zondag medische tests af bij AA Gent

Tarik Tissoudali heeft zijn allerlaatste wedstrijd voor Beerschot gespeeld. Tegen OH Leuven nam hij met een heerlijke goal afscheid in stijl. De 27-jarige dribbelkont legt morgen in principe medische tests af bij AA Gent. Er ligt in de Ghelamco Arena een contract voor hem klaar tot juni 2023.

Het was al langer duidelijk dat Tissoudali zijn aflopende contract bij Beerschot niet zou verlengen. Het water tussen de entourage van Tissoudali en het bestuur van Beerschot was te diep geworden.

Tissoudali was in 78 wedstrijden bij de Kielse Ratten goed voor 20 goals en 13 assists. Beerschot nam en in de zomer van 2018 zelf transfervrij over van Le Havre. Hoeveel Gent nu betaalt, is niet bekend.

Foto: BELGA

Hoeveel de Buffalo’s over hebben voor Tissoudali is niet duidelijk. De marktwaarde van Tissoudali wordt op bijna twee miljoen euro geschat. Beerschot plukte Tissoudali twee jaar geleden transfervrij weg bij het Franse Le Havre.