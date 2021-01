Alle 103 personeelsleden van Waals-Brabantse politiezone moeten in quarantaine na besmettingen

De 103 personeelsleden van de politiezone ‘Brabant Wallon Est’ zijn in quarantaine geplaatst omdat meerdere personen met het coronavirus besmet zijn. Dat meldt een woordvoerder van de politiezone rond Geldenaken (Jodoigne) zaterdagavond.

Vorige week waren er vier positieve gevallen, waardoor de vraag volgde om, vanaf vrijdag, al het personeel te testen. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend, waarbij er sprake is van vier bijkomende besmette agenten, van wie sommigen de meer besmettelijke Britse variant opgelopen hebben.

In afwachting van de rest van de resultaten, hebben de autoriteiten besloten om de 103 werknemers van de politiezone van de gemeenten Hélécine, Geldenaken (Jodoigne), Orp-Jauche en Ramillies in quarantaine te plaatsen. Alle politiekantoren, waaronder het zonecommissariaat in Geldenaken, zijn gesloten vanaf zaterdag 21 uur tot en met dinsdag 2 februari 8 uur. In samenwerking met naburige politiezones zal de politiedienstverlening verzekerd zijn.