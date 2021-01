Braziliaans WK-stadion beschadigd door hevige brand

Een brand heeft zaterdag delen beschadigd van het voetbalstadion in het Braziliaanse Fortaleza, waar in 2014 WK-wedstrijden gespeeld werden. De brand zou ontstaan zijn in de persruimte van het “Castelao”. “Vijf teams van de brandweer hebben het vuur onder controle gebracht”, meldde gouverneur Camilo Santana.

Het in 1973 gebouwde Estadio Governador Placido Castelo, waar Ceara Sporting Club en Fortaleza Esporte Clube hun thuiswedstrijden spelen, werd gerenoveerd voor het WK 2014. Toen werden er in het stadion vier groepswedstrijden, een achtste- en een kwartfinale gespeeld. De Rode Duivels kwamen er niet in actie. De voorbije jaren vonden er concerten van onder meer Beyoncé, Paul McCartney en Elton John plaats.