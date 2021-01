Republikeinen én Democraten willen dat impeachment Trump maar een week duurt, al lijkt dat slecht nieuws voor die laatsten

Het is de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden menens om de impeachmentprocedure tegen Donald Trump tot een goed einde te brengen. Daarvoor verzamelen ze al het bewijsmateriaal dat te vinden is, maar brengen ze ook agenten in stelling voor de emotionele toets. Het is maar de vraag of al die elementen aan bod zullen komen.