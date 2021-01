AC Milan-icoon steunt Zlatan Ibrahimovic na clash met Romelu Lukaku: “Hij is in de verste verte geen racist”

Mocht de Italiaanse voetbalbond een tuchtprocedure wegens racisme opstarten tegen Zlatan Ibrahimovic, na zijn clash met Romelu Lukaku in de bekermatch tegen Inter, zal de Zweedse spits van AC Milaan daarbij op de volle steun van zijn club kunnen rekenen. “Want we weten dat hij geen racist is”, verklaarde technisch directeur Paolo Maldini zaterdag.

“Het was een trieste episode, niet mooi om te zien, maar daar stopt het bij”, verklaarde Maldini. “Als men er racisme bij gaat sleuren, zullen we onze speler verdedigen. ‘Ibra’ is in de verste verte geen racist.”

Volgens Maldini was Lukaku de eerste aanstoker voor het incident. “Al wat Ibrahimovic deed, was zijn teammaats verdedigen toen die zonder reden door Lukaku werden aangevallen. Maar het had nooit zo mogen escaleren en had veel vroeger afgebroken moeten worden.”

De confrontatie kostte beide spelers al een speeldag schorsing, maar het bondsparket onderzoekt de zaak nog. Onder meer omdat Ibrahimovic met de uitspraak “ga je voodoorituelen doen” naar de Congolese roots van Lukaku gerefereerd zou hebben. Ibrahimovic verzekerde al dat dat niet zo is. “In de wereld van Zlatan is geen plaats voor racisme”, klonk het.

