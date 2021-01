Antwerp klaar om komst Ortwin De Wolf af te ronden

Antwerp is klaar om de komst van Ortwin De Wolf (23) te officialiseren. De Oost-Vlaamse doelman was al een tijdje de topkandidaat om de extra Belgische keeper te worden bij de Great Old, maar hij moest steevast wachten van Eupen. Zaterdagavond zat hij opnieuw op de bank bij de Oostkantonners (tegen Moeskroen), maar in de komende dagen zal hij zijn huurtransfer kunnen afronden. Eupen gaat nog een vervanger moeten halen, Alex Craninx (25) van Molde is daarvoor nog in beeld.

Daarnaast is Antwerp nog volop bezig met het dossier van Aleksandar Vukotic (25), de Bosnische Serviër van Waasland-Beveren is op weg om de nieuwe linksvoetige centrale verdediger te worden. Voor hem ligt er een contract van 3,5 jaar plus optie klaar, waar hij zelf al mee akkoord is gegaan. Hij moet wel zijn medische tests nog afleggen.