Voormalige judopartner van Vladimir Poetin beweert dat omstreden paleis het zijne is

Niet Vladimir Poetin, maar de steenrijke Russische zakenman Arkady Rotenberg is de eigenaar van het gigantische paleis waarvan Aleksej Navalny zei dat het van de president was. Dat is toch wat Rotenberg zelf beweert. Hij is een voormalige judopartner van Poetin.

Het was een van dé gespreksonderwerpen van de jongste dagen en weken in Rusland: de video die Kremlincriticus Aleksej Navalny en zijn team online hadden geplaatst. Een twee uur durende video op YouTube waarin de kijker een gigantisch paleis te zien krijgt aan de Zwarte Zee, liefst 40 keer zo groot als Monaco en meer dan 1 miljard euro waard. Het is pure decadentie, met een overvloed aan goud en ander duur materiaal.

De video ging viraal en werd al meer dan 103 miljoen keer bekeken, maar Poetin bleef ontkennen dat het paleis van hem of zijn familie is of geweest is. Dat bevestigt nu Arkady Rotenberg, een voormalige judopartner van de Russische president en een steenrijke zakenman die vooral in de gasindustrie lucratieve zaken deed.

Rotenberg zegt het paleis twee jaar geleden gekocht te hebben. “Het is niet langer een geheim: ik ben de eigenaar”, zegt hij zaterdag in een video op een kanaal op Telegram. Hoe hij het betaald heeft, houdt hij voor zich.

Ondertussen zit Aleksej Navalny nog altijd in een Russische gevangenis. Op 18 januari werd hij opgepakt voor overtredingen van zijn voorwaardelijke vrijheid, al zegt hij zelf dat het onzin is.