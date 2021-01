Dries Mertens blijkt toch nog niet helemaal hersteld van blessure en zet revalidatie in België voort

Dries Mertens is naar België teruggekeerd om daar zijn revalidatie voort te zetten. Dat meldde zijn club Napels zaterdag.

Mertens liep op 16 december in een competitieduel tegen Inter Milaan een blessure aan de linkerenkel op. Eind vorig jaar vertoefde de Rode Duivel ook al in een revalidatiecentrum in ons land en drie weken terug hervatte hij de groepstrainingen in Napels.

De jongste twee competitiewedstrijden kreeg hij ook een invalbeurt (17 minuten tegen Fiorentina, een half uur tegen Verona). Afgelopen donderdag mocht hij in het bekerduel tegen Spezia (4-2) bij de rust invallen, maar twee minuten voor tijd moest hij weer naar de kant. Blijkbaar is het gewricht dan toch nog niet volledig hersteld.